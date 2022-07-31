İlkadım Belediyesi’nden örnek uygulama

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, doğayı korumanın geleceğe yapılan en önemli yatırımların başında geldiğini belirterek, “Sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz yaşama destek olmak adına çevrenin korunması konusu önceliğimiz olmaya devam edecektir” dedi.

İlkadım Belediyesi ‘Atık Toplama Merkezi (ATOM)’ uygulaması ile ilçede belirli kategorideki atıklar toplanmaya başlandı. Gün geçtikçe de ilçe halkının sahiplendiği “Getir Atığını Al Harçlığını” projesi ile vatandaşlar biriktirdiği geri dönüşebilen materyalleri atık toplama otobüsü aracılığıyla nakde çeviriyor. Ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağlar gibi geri dönüşüm atıkların kilogram ya da litre başına TL karşılığı olan paralar vatandaşlara ödendiği gibi elektrik elektronik atıkları ve atık pilleri mobil atık merkezi olarak kullanılan sistem sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanmanın yanı sıra doğal kaynaklar da korunuyor.

“Doğaya ekonomiye katkı sağlayacak büyük adım”

Atık Toplama Merkezi (ATOM) aynı gün içeresinde 2 farklı mahallede vatandaşların ayrıştırdığı atıkları çöpe atmadan geri dönüşüme kazandıran uygulama hakkında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ülkemizde toplanan atıkların düzenli depolama tesislerinde yerin altına gömüyoruz. Doğada çözünmeyen bazı malzemeler yüzyıllar boyunca bozulmadan doğada kalıyor. Bu uygulamanın hayata geçirmemizde 2 önemli sebebimiz var, birincisi atıkların insana ve doğaya vereceği zararlar, diğeri ise geri dönüşümü olan materyallerin evsel atık çöple birlikte heba olmasını engellemek istiyoruz. Biz İlkadım ilçemizde günde 350 ton çöp kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızı başlatmış olduğumuz ’Getir Atığını Al Harçlığını’ projemizle bilinçlendirip sıfır atığa teşvik ederek, biriktirdikleri kağıt, plastik, karton gibi ürünleri semt pazarlarında konumlandırdığımız ’Atık Toplama Merkezi’mize getirerek nakde çevirip pazar alışverişlerine katkı sağlamak. Hedefimiz çöpleri ayrıştırılarak ekonomiye kazandırmak” dedi.

Bu projeden belediyenin parasal kazancı olmadığının altını çizen Başkan Demirtaş, ilerleyen zamanlarda çekilişler düzenleyerek sürpriz hediyeler verileceğini söyledi.

ATOM’a getirilecek atıkların kilosundan kazanılacak nakit para ise şöyle:

Karton kilo 1,5 TL, kitap kilo 2 TL, pet şişe kilo 7 TL, naylon kilo 4 TL, hurda teneke kilo 3,5 TL, plastik kilo 4 TL, kasa kilo 3 TL, karışık kilo 3 TL, cam kilo 0,10 TL ve bitkisel atık yağın kilosu da 5 TL.