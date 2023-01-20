İlkadım Belediyesi’nde e- ruhsat dönemi başlıyor

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş vatandaşların yapı ruhsatı işlemlerini internet üzerinden daha hızlı ve daha pratik yapmasına destek olmak amacıyla e-ruhsat başvuru sistemini vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

İlkadım Belediyesi’nde dijital değişim ve dönüşümde attığı adımlarla bilişim alt yapısını her geçen gün yenileyen Başkan Demirtaş, vatandaşların yapı ruhsatı işlemlerini internet üzerinden daha hızlı ve daha pratik yapmasına destek olmak amacıyla e-ruhsat başvuru sistemini vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirtti. İlk olarak Yapı Kontrol Müdürlüğü, tarafından gerçekleşecek olan yazılım programının işleyişi hakkında yetkililerle birlikte bir toplantı düzenleyen Başkan Demirtaş," Bu uygulama ile vatandaşlarımız belediye ye gelmeden belediye hizmetlerine kolay erişim, zaman ve kaynak tasarrufuyla birlikte hedeflediğimiz dijital ortamın kolaylıklılarında faydalanabilecekler. Çağımızın getirmiş olduğu ideal teknolojik alt yapıyı kullanılarak müdürlüklerimizin ve vatandaşlarımızın zaman ve fiziki iş yükünü minimalize etmek için dönüşüm sürecimizde; doküman yönetim sitemiyle İçişleri Bakanlığı, E-belediye ve elektronik imza ve E-ruhsat platformunda yerimizi alarak, kurumsal entegrasyon kabiliyetimizi zirveye taşıyoruz” dedi.

“Dijital çağa entegre oluyoruz”

Vatandaşlarımıza daha şeffaf ve daha nitelikli hizmetler verebilmek için Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde dijital ruhsat uygulamasıyla belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürdüklerini ifade eden Başkan Demirtaş," Hemşerilerimizin yapı ruhsatına dair tüm başvurularını elektronik ortamda yapabilmelerine imkân sağlamış bulunacağız. E-ruhsat başvuru sisteminin sağladığı yeniliklerle vatandaşımız Belediyeye gelmeden ruhsat ile ilgili bütün işlemlerini tamamlayabilecektir. Dijital dönüşümün sağladığı bu olanaklardan dolayı vatandaşlarımız zamandan, dosya ve proje çıktılarından tasarruf ederek istedikleri evraklara elektronik ortamdan ulaşabileceklerdir. İmzalarını elektronik olarak atabileceklerdir” diye konuştu.