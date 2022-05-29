İlkadım Belediyesi TEKNOFEST’te 100 bin TL destekli 4 proje ile yarışacak

Bu yıl Samsun’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2022’ye İlkadım Belediyesi 2 elektrikli araba, 1 İHA ve 1 SİHA projesi ile katılım sağlayacak.

Belediye encümen kararı ile toplam maliyeti 100 bin TL olan projelere destek sağlanacak olan takımlar arasında protokol sözleşmesi imzalayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”TEKNOFEST’te adımıza yarışan başarı sağlayıp dereceleri yakalayan takımlarımıza, birinci olan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL derece ödülü vereceğiz” dedi.

Türkiye’nin en önemli organizasyonlarından olan TEKNOFEST 2022’de İlkadım Belediyesi adına yarışan öğrencilerle Başkan Demirtaş bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette TEKNOFEST yarışmasında desteklenen takımlar ve yarışmaya katılan gençlerle projeleri hakkında fikir alışverişi ve sohbet etme imkanı bulan Başkan Demirtaş, “Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizi destekleyerek onlara sponsor oluyoruz. Onların aldığı başarılar bizleri de gururlandırıyor. Bundan sonraki dönemlerde de gençlerimizin yanında olup onlara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bu herhangi bir festival değil”

Yarışmaya katılan gençler kadar heyecanlı olduğunu belirten Başkan Necattin Demirtaş, “Onların gözündeki ışık, heyecan, yüreğindeki yarışma aşkı, bilgi ve becerilerine güveniyoruz. Bu yüzden şehrimizde 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü TEKNOFEST’te 2022’de belediyemiz adına yarışacak olan 3 takım ile burada protokol sözleşmemizi imza altına aldık. İlkadım Belediyesi olarak bizde 4 farklı proje ile TEKNOFEST’te olacağız. Bu niye önemli. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisi çok önemli ve en büyük gücümüz beşeri sermayemiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız. Bu herhangi bir festival değil. Ülkenin milli ve yerli bütün sanayisi altyapı ve beşeri sermayesine bir paradigma değişikliği getiriyor. Bu iş temelde, dene-yap atölyelerinde, çocuk akademisinde ve bugün ülkenin en iyi ve başarılı üniversiteleri, Anadolu’nun çocukları kendi içinde yarışıyor. Bu festival bize büyük düşünmeyi, teknolojik alt yapıyı getiriyor. Şehrin heyecanını anlamak gerekiyor. Kentte sayısı milyonları aşan genç var. Bu heyecanın başarıya dönüşmesini dileyerek sürdürülebilirliği sağlamamız gerektiğini öneminin tekrarda altını çizerek bunu beraber başaracağımıza inanıyorum. Bütün Dünya’ya ülkemizin ve milletimizin teknolojik altyapısını göstermiş olacağız” ifadelerini kullandı.