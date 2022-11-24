İlkadım Belediyesi öğretmenleri unutmadı

İlkadım Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan 168 eğitim kurumundaki öğretmenlere çiçek göndererek günlerini kutladı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bu yılda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okulları ziyaret ederek öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Üzerlerinde Başkan Demirtaş’ın gün dolayısıyla mesajının yer aldığı çiçekler sabah erken saatlerden itibaren belediye görevlilerince okullardaki öğretmenlerin odalarına bırakıldı.

Belediye sınırlarında faaliyet gösteren 168 eğitim kurumunun okul müdürlüklerine çiçek göndererek öğretmenler gününü kutlanırken, Başkan Demirtaş; Atatürk Anaokulu, Arıburnu İlköğtetim Okulu, Yeşilkent Anadolu Lisesi ve Aziz Atik Fen Liselerini ziyaret ederek jest yaptı. Minik öğrencilere çiçek ve sürpriz hediyeler veren Başkan Demirtaş, öğretmenler odasına giderek öğretmenlere çiçek takdim etti.

“Sizler için ne yapsak azdır”

Öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Demirtaş, “Bugünün anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten kutsal bir görevi yerine getiriyor. Bu anlamlı gününüzde yanınızda olmaktan mutluluk duydum. Toplumun mimarı, geleceğimizin yol göstericisi fedakâr öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ile şehit öğretmenlerimizi ve sonsuzluğu uğurladığımız öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.