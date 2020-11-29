İlkadım Belediyesi korona vakası görülen yerleşim yerlerini dezenfekte ediyor

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi’nin başlattığı uygulama ile korona virüsü vakası görülen yaşam alanları ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren halk sağlığını korumak adına tedbirler alan ve bu tedbirleri eksiksiz uygulayan İlkadım Belediyesi, ücretsiz dezenfektasyon çalışmaları ile vatandaşlara destek oluyor. İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden, Samsun’daki belediyeler arasında ilk ve tek olarak uygulamayla ücretsiz dezenfektasyon çalışmaları ilçe sakinleri tarafında takdir topluyor. İlkadım Belediyesi pandemi sürecinin başından itibaren başlatmış olduğu uygulama ile korona vakası görülen ve karantina altındaki ilçe vatandaşlarının apartmanlarını ve ortak kullanım alanlarını ücretsiz dezenfekte etmeye devam ediyor.

Vatandaşları hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına ve yapılan uyarılara özenle uymaları konusunda uyarıda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“Halkımızın sağlığı için korona virüsün yayılımını azaltacak çalışmaları sürdürmekteyiz. İlkadım Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Korona virüsünün ülkemizde yaygınlaştığı zaman diliminde bu zamana kadar ilçemizde bin 240 adreste Covid-19 nedeniyle başvuran korona virüs mağduru vatandaşımızın kalmış olduğu apartman ve dairelerin dezenfektasyonu sağladık. Üniversitemizde hazırlanan sağlık açısından da sakıncası olmayan dezenfektanlı solüsyonu (444 55 01) - (444 19 19) numaralı destek hattımızı arayarak belediyemizden korona virüsü nedeniyle ücretsiz ilaçlama talebinde bulunan tüm vatandaşlarımızın apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Ekiplerimizin ilçemizin her köşesinde farklı yürütmüş olduğu çalışmalarda 410 bay-bayan kuaförü, 250 çocuk kreşi, 380 resmi kurum, 355 çocuk parkı 470 durak, ATM, banka gibi ortak kullanım alanlarını belirli periyotlarda dezenfektasyonu sağlanıyor. Bu görünmez tehlikeden vatandaşlarımızı korumak ve bilinçlendirmek adına özellikle sosyal medya aracılığı ile pandemiden korunabileceğimiz önlemleri duyuruyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz bu kurallara ciddiyetle riayet etmeleridir.”