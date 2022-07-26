Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü’nün 2022 yılının ilk 6 ayındaki tapu harç geliri 186 milyon 288 bin 389 TL oldu.

Sinop, Samsun, Amasya ve Ordu’da hizmet veren Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun ve ilçelerinde toplam bin 189 birimin kadastrosu yapılarak, ildeki kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Samsun’da 3 birimde (3 bin 100 dönüm) Bafra-Dikencik, Havza-Çiftlik ve Ladik-Cüce’de 2/B çalışmaları devam ediyor. 2023 yılı içerisinde Samsun genelinde toplam 180 birimde 2/B çalışmasının yapılması planlanıyor.

İlk 6 ayda 186 milyon TL tapu harç geliri

2021 yılı sonu itibarıyla tapu müdürlüklerinde illere göre yevmiye sayısı ile devlete sağlanan tapu harcı, döner sermaye ve damga vergisi gelirinde tapu harç geliri 246 milyon 476 bin 819 TL oldu. 2022 yılı ilk 6 ay itibarıyla ise tapu harç geliri 186 milyon 288 bin 389 TL olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Samsun’da yabancılara 2020 yılında 730 taşınılmaz, 2021’de 1237 taşınılmaz satılırken, 2022 yılının ilk 6 ayında ise 698 taşınılmaz satıldı.