İlçeleri yakınlaştıran karayolunun yüzde 20’si tamamlandı

Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm destinasyonlarından Ayvacık ilçesine ulaşımı sağlayan Çarşamba-Ayvacık karayolundaki yenilenme çalışmalarının yüzde 20’si tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki talep ve temasları karşılığını buldu. Çarşamba Kavşağı ile Hasan Uğurlu Barajı bitimini kapsayan güzergâh, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden projelendirilerek, Ocak 2021’de ihale edildi.

2024 yılında bitirilmesi planlanan yatırımla ilgili Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ”Önceliğimiz iki ilçemizi birbirine bağlayan yolun hızlı şekilde bitirilmesini sağlamak. Sayın Bakanımızla görüşüyoruz. Katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Toplamda yaklaşık 350 milyon TL’ye mal olacak yolun yenilenmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firmanın çalışmalarını yakından takip ediyor. 12 aylık süreçte 43 bin metreküp taş duvar yapılan güzergahın 20. ve 23. kilometreleri arasındaki kısma 35 bin ton temel dolgu malzemesi ve asfalt serildi. Suyun yol temeline zarar vermemesi için beton hendekler ile dere geçişleri için menfezler imal edildi.

Ömrü uzun yol

Karayollarının A1 standardına göre yenilenecek Çarşamba-Ayvacık Yolu’nun ayrıca 70-100 yıl ömre sahip olması için altyapıya büyük önem veriliyor. 2022 yılında altyapı yatırımları, güzergahın 15-25 kilometreleri arasında yoğunlaşacak. Çökme veya toprak kayması yaşanmasını engellemek için yol zemini sağlamlaştırılacak. Bunun içinde yol üstünde ve altında istinat duvarları, dere geçişleri için menfezler, beton hendekler, tahkimatlar ve fore kazıklar gibi sanat yapıları yapılacak.

Dinamit kullanılmıyor

Hasan Uğurlu Barajı’nda elektrik üretim tesisi bulunması sebebiyle gövdeye yakın kısımlarda dinamitle patlatmalı kazı çalışmaları yapılamıyor. Bunun yerine piroteknik kaya kırıcı kartuş sistemi kullanılıyor. Yüksek titreşim açığa çıkarmayan bu özel teknikle kayalar parçalanarak yol platformu oluşturuluyor.

Tamamlandığında iki ilçe arası ulaşımı 30 dakikadan 10 dakikaya düşürecek karayolu, projede ve yatırım programında herhangi bir ilave değişiklik olmaması halinde 2024 yılının ağustos ayında tamamlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ayvacık, şehrimizin ve bölgemizin önemli turizm lokasyonlarından birisi. Doğal güzellikleriyle hayranlık uyandıran ilçemizi turizm destinasyonuyla daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunu başarabilmek için yolun tamamlanması gerek. Çarşamba-Ayvacık yolu, karayolları ağında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile görüşmelerimiz sürüyor. Desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Şu an çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.