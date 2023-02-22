İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nde ücretsiz internet hizmeti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nde yolculara ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nde ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile ilçeler arası seyahat eden vatandaşlar ile şoför esnafını sevindirdi. Araçlarının hareket etmesini beklerken ücretsiz olan internete erişimi elde eden yolcular ve esnaflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

420 dakikalık kullanım imkanı

Ücretsiz erişim hizmetinden faydalanan yolcular, cep telefonlarının mobil erişim ağlarında otomatik olarak gözüken ‘SBB Wi-Fi’ bağlantısına telefon numarasını yazıyor. Ardından mesaj olarak gelen onay kodunu açılan pencereye ekleyerek bağlantı işlemini gerçekleştiriyor. Her kullanıcıya kesintisiz 420 dakikalık kullanım imkanı sunulan internete ise isteyen herkes girebiliyor.

İlçelerden gelen vatandaşlar için ücretsiz erişim

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin hizmete girmesiyle ilçelerden gelen vatandaşların ulaşım çilesinin sona erdiğini belirterek “Her gün yüzlerce vatandaşımız İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ne geliyor. Geliş - gidişlerde burada zaman geçiriyorlar. Yaptığımız çalışma ile birlikte vatandaşlarımız İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nde bulundukları süre içerisinde ücretsiz olarak internete erişebilecekler. Vatandaşlarımızın her alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ücretsiz internet erişimi ile başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu alandaki ihtiyacını karşılamış olacağız” dedi.