‘İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ hayata geçiyor

İlçelerden kent merkezine günübirlik seyahatleri tek vasıtaya indirerek trafiği kolaylaştıracak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’ projesi hayata geçiyor. Kültür Park alanına yapılacak projenin ihalesi gerçekleştirildi. İnşaat çalışmalarının ise yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği” projesi ile kent içi trafik sorununa neşter vururken, bir yandan da ilçelerden gelen toplu taşıma araçlarını tek bir merkezde toplamayı hedefliyor. Projenin hayata geçmesiyle yaşanacak rahatlamanın şehir merkezi ile ilçeler arası seyahati ise büyük oranda artıracak.

İhalesi yapıldı

İlçe minibüs seferleri sorunu ortadan kaldırmak için hazırlanan projeye büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi yanındaki Kültür Park’ın alanında hizmete sunacağı ‘İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin ihalesini yaptı. Transfer merkezinde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı bulunacak. Saha çalışmalarına yakın zamanda başlanacak proje, 2022 yılında hizmete girecek.

2022 Yılında hizmete girecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vatandaşların birçok vasıta değiştirmek zorunda kaldıkları ulaşım sorununu çözmekte kararlı olduklarını söyledi. Ulaşım problemini tek çatı altında toplayacak merkezin ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Demir, “Seçim çalışmaları sürecinde halkımıza açıkladığımız bu projenin saha çalışmalarına başlama aşamasına geldik. İhalesini yaptık ve yüklenici firma hazırlıklarına başladı. İnşallah 2022 yılında ilçelerdeki tüm hemşerilerimiz sağladığımız büyük rahatlamayla tek bir minibüsle şehir merkezine kadar gelebilecek. Samsun’a Samsunlunun ulaşması birinci önceliğimizdir. Dolayısıyla projeyle günübirlik seyahatleri ve yolcu trafiğini kolaylaştırıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.