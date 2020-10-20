İl Sağlık Müdürü Oruç’tan Samsunlulara ’kış’ uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Kışın ’grip mi oldum korona mı oldum’ korkusu yaşamamak için ev ziyaretlerine ara verin, misafirlikleri yaza bırakın, maske ve sosyal mesafeyi koruyamayacağınız kapalı alanlarda bulunmayın” uyarısında bulundu.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte mevsimsel grip vakalarında ortaya çıkacak artış hakkında Samsunluları uyaran İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, insanların soğuk algınlığının artacağı bu dönemde ’grip mi oldum, korona mı oldum’ korkusu yaşamaması için, mutlaka ama mutlaka maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini, maskenin hem grip hem de korona virüse karşı hala en önemli silah olduğunu hatırlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı alanlarda vakit geçirdikleri sürelerin artması ve soğuk nedeniyle mekânların havalandırılmasının zor olacağını ifade eden Oruç, “Bu durumun bulaş oranını artıracaktır, bu nedenle özellikle ev içinde gerçekleştirilecek misafir ağırlama gibi sosyal aktivitelere ara verilmesi gerekiyor. Kışın ’grip mi oldum korona mı oldum’ korkusu yaşamamak için, ev ziyaretlerine ara verin, misafirlikleri Yaz’a bırakın, maske ve sosyal mesafeyi koruyamayacağınız kapalı alanlarda bulunmayın” dedi.

“Kaçınılan maskenin yoğun bakım ve entübasyon şeklinde ev sahibi ve misafirleri tekrar konuk edebilir”

Zorunlu olarak yapılması gereken söz kesme, kız isteme gibi durumlarda ise olabildiğince az kişiyle, belirli sürelerle, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak davranılması gerektiğini söyleyen Oruç, “Aile arasında maske ve sosyal mesafeye ne gerek var, bu güzel günümüzde maskeli mi oturacağız diye düşünülür ve davranılırsa; kaçınılan maskenin yoğun bakım ve entübasyon şeklinde ev sahibi ve misafirleri tekrar konuk edebileceğini, korona virüsü akciğerlerimizde misafir etmekten başka bir sonucu olmayacak bu tavrın vaka sayısındaki artışı da kaçınılmaz hale getirecek” diye konuştu.

Kışın en önemli aksesuarı “maske”

Korona virüs ve grip, soğuk algınlığı vakalarının birbirine oldukça benzer belirtiler gösterdiğini hatırlatan Sağlık Müdürü Oruç, korona virüs ve grip arasındaki en ayırıcı noktanın koronada ortaya çıkan koku ve tat kaybı ile nefes darlığı olduğunu, ayrıca korona virüste grip ve soğuk algınlığında görülen burun akıntısı, tıkanıklığı ve hapşırma belirtilerinin de daha az görüldüğünü, kışın en önemli aksesuarının, artık hayat kurtarıcı rolünün önemi nedeniyle maske olacağını, gerekli önlemler alındığında vaka artışının önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.