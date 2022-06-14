İklim değişikliğine uyum stratejisi belirlenecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında ‘Samsun İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’ 9 Ekim 2019 tarihinde başladı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen proje ile özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılması amaçlanıyor. Projenin ‘şehirler için uyum’ hedefi doğrultusunda Türkiye’de Samsun, Konya, Muğla ve Sakarya pilot il olarak belirlendi. Proje kapsamında Samsun için yerel iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planları hazırlanacağı, şehirler için izleme ve değerlendirme sistemi ile finansman stratejisi geliştirileceği belirtildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, “Ocak 2022 itibari ile Samsun İli Etkilenebilirlik ve Risk Analizi Raporu taslağı hazırlanmış olup yerel paydaşlarca değerlendirilmek üzere çalışmalara başlanmıştı. Rapor taslağı, görüş ve önerileri alınmak üzere 57 kurum ve kuruluşa gönderildi. Görüş ve öneriler tarafımıza iletilmiş ve proje yürütücüsü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile paylaşıldı. Bugün proje kapsamında düzenlenen ‘Samsun İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısı’ ile projenin uygulanabilirliğinin arttırılması için yerel paydaşlardan enerji, kent, tarım, hayvancılık, balıkçılık, su kaynakları yönetimi, sanayi, halk sağlığı, turizm, sosyal kalkınma, ulaşım, iletişim ve biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri sektörleri bazında iklim değişikliğine uyum eylemleri hakkında görüşler alındı. Samsun İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alacak eylemlerin katılımcı süreçlerle belirlenmesi sağlandı” dedi.

Projenin 8 Ekim 2023 tarihinde sona ereceği belirtildi.