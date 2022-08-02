İklim değişikliği temalı Kapıkayafest amacına ulaştı

Çevre duyarlılığını öncüsü olduğu her etkinlik ve aktivitede ortaya koyan Bafra Belediyesi bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği, Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali’nde iklim değişikliği temasını işledi.

Binlerce kişinin katıldığı 5 gün süren festivalde iklim değişikliği ile ilgili farkındalık çalışmaları ortaya konuldu. Festival süresince açılan stantta alanında uzman görevliler, küresel ikim değişikliği nedir, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilinçlenerek dönüşümün evlerde başlatılması noktasında çeşitli bilgilerin bulunduğu el broşürlerinin dağıtımı sağlandı. Stantta sergilenen geri dönüşümden oluşturulmuş materyaller başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçi tarafından ilgiyle takip edildi. Plastik ürünlerin toplama ayırma tesisinde işlenmiş hallerinin sergilendiği plastiğin geri dönüşüm serüveni çocukları oldukça heyecanlandırdı.

Atık dinamo ile tasarlanan bisiklet fosil yakıtlardan oluşan karbon emisyonlarının azaltılması adına yakın mesafelerde bisiklet kullanımına dikkat çekmek ve özendirmek ana fikriyle hazırlanan üzerinde telefon şarj istasyonu bulunan bisiklet ise yine ilgi odağı oldu.

Festivalde gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricinde bir evden boşaltılan atık suların genel adı, geri kazanımının yaygınlaştırılması, halka anlatılması ve yeni imara açılacak bölgelerde proje aşamasından itibaren planlara eklenmesi amacıyla çalışmaları 5 gün süresince devam etti ve Bafra Belediyesi Atık Getirme Merkezimizde yapılacak ve sıfır atık parkı hakkında bilgiler aktarıldı.

Kapıkayafest’in beş günlük serüvende ayrıca Bafra Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanmış sokak hayvanları için tamamen atık ürünlerden üretilen hayvan kulübeleri gölgelik alana yerleştirilerek 7 adet sahipsiz sokak hayvanı sahiplenilmesi sağlandı.