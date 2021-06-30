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İkiztepe kazıları 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacak

Samsun’un Bafra ilçesinde 2012 yılında durdurulan İkiztepe Höyük kazı çalışmaları 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacak.

SAMSUN 30.06.2021, 12:02
İkiztepe kazıları 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacak

Samsun’un Bafra ilçesinde 2012 yılında durdurulan İkiztepe Höyük kazı çalışmaları 9 yıl aradan sonra yeniden başlayacak.

Prof. Dr. Önder Bilgi tarafından İkiztepe Höyük’te yürütülen kazı çalışmaları 2012 yılında sonlandırılmıştı. 9 yıldır ara verilen çalışmalar Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt başkanlığında yeniden başlayacak. 39 yıl süren çalışmalarda çıkarılan 11 bin 600 kadar eserin Samsun Arkeoloji Müzesi ve bir kısmı da Bafra Müzesi’nde sergileniyor.
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