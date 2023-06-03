İkinci el oto piyasası durgun

Samsun’da seçimden sonra hareketlenmesi beklenen ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. İkinci el arabalarını satmak isteyen vatandaşlar alıcılarını beklerken, alıcılar ise ikinci el araçların sıfırdan daha pahalı olduğunu söyledi.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarı bu hafta sakindi. Araç pazarına gelen alıcılar, ikinci el araçların sıfırdan daha pahalı hale geldiğini söyledi. Araç satıcıları ise işlerin durgun olduğunu, Kurban Bayramı öncesi bir hareketlilik beklediklerini ifade etti.

"Bugün yüzüne bakmadığın araç 200-250 bin bandında satılıyor"

Araç satıcısı Orhan Çakıcı, "Samsun’da her cumartesi günleri kurulan ikinci el otomobil pazarında alıcılar ve satılıcılar buluşuyor. En ucuz araba 120 bin TL’den başlıyor. Şu anda sıfır araç sorunu var. Sıfır araç bulunamıyor. Bu nedenle ikinci el, sıfır araçtan daha pahalı. 10 yıldır bu sektördeyim. Hiç böyle bir dönem yaşamadım. İnsanlar aldığını satamaz, sattığını alamaz hale geldi. Gerçek binici yok burada. Herkes birbirine araç alıp satıyor desek yeri var. Ondan dolayı da fiyatlar çıkıyor. Bugün yüzüne bakmadığın araç 200-250 bin bandında satılıyor. Şu anda fiyatlar yukarı çıkıyor ama alıcı yok” dedi.

"İkinci el araçlar sıfır araçlardan daha pahalı"

İkinci el otomobil satıcısı Mustafa Ulu, "Fiyatlar yüksek. Piyasa sakin. Kurban Bayramı öncesi bir hareketlilik bekliyoruz. Benim sattığım araca şu anda 365 bin lira istiyoruz. Ama normalde değeri bu kadar değil. Ortam onu gösterdiğin için mecbur yazmak zorundayız. Yeni araçlar şu anda satılmıyor. İkinci el araçlar sıfır araçlardan daha pahalı. İnternette günde ortalama 5-6 kişi soruyor ama daha uyguna almaya çalışıyorlar. Biz istedikleri fiyata versek aynı fiyata araç alamayacağız. O yüzden şu anda vermiyoruz" diye konuştu.

"Normal binebileceğiniz bir arabanın fiyatları çok yüksek"

Alıcı Niyazi Keser, "Pazarda 25-30 yaşlarında arabalar var, onların da masrafları çok oluyor. Bu tür araçlar 150-200 bin lira civarlarında ama normal binebileceğiniz bir arabanın fiyatları çok yüksek. Artık böyle bir araba sıkıntısı var" şeklinde konuştu.

Satıcı Tuncay Erbaş, "Araç piyasası son 1-1,5 yıldır bayağı bir yükseldi. Git gide daha da fazla yükselecek gibi duruyor. Şu anda en dökük araç 130-140 binden başlıyor. İkinci el araçlar sıfırdan daha pahalı desek yeridir. Bakalım bunun sonu nereye kadar gidecek. Biz de merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.