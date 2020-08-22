İki üniversite Samsun için tek yürek
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. MAHMUT AYDIN BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. YAVUZ ÜNAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın beraberindeki heyetle birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 14 Ağustos 2020 tarihinde 2020/411 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OMÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar dileyen Rektör Aydın, Samsun’a ve ülkeye hizmet etme noktasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile "İki üniversite Samsun için tek yürek" düşüncesiyle işbirliği içinde olmak istediklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, yeni dönemde iş birliği içinde olarak üniversitelerin kalite seviyesini daha da yükseğe çıkararak şehrin, bölgenin ve ülkenin büyüyüp gelişmesine de hep birlikte büyük katkılar sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek Prof. Dr. Aydın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Ziyarette Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ve Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin de hazır bulundu.
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