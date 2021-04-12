banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi zamlandı! Ne zaman ödenecek?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
Bazı COVID-19 hastalarının PCR testi sonucu nasıl negatif olabiliyor?
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
RTÜK Başkanı Şahin: 'Eşcinsellik bizim ahlaki yapımıza aykırı'
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

SAMSUN 12.04.2021, 14:53
2
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi K. idaresindeki 55JV 124 plakalı motosiklet ile karşı yönden ilçe merkezine seyir halinde olan Naim G.’nin kullandığı 55 JL 842 plakalı motosiklet Kemalpaşa Meydanı’nda kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
açık