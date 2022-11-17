İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 1 Kasım’dan bugüne kadar yüzlerce aileye yardımda bulundu.

Hizmetlerinde sosyal ve gönül belediyeciliğine önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve maddi geliri yeterli olmayan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerine devam ediyor. Çözüm merkezine yapılan müracaatları anında değerlendiren belediye, 17 ilçedeki kurumsal ve hızlı organizasyon kabiliyeti sayesinde çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

İlçelerdeki ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı kış mevsiminde yakacak yardım miktarını artırdı. Geçen yıl 750 aileye kömür dağıtan belediye, bu rakamı iki katına çıkardı. Bu yıl için ilk etapta alınan kömürler, 1 Kasım’dan itibaren dağıtılmaya başlandı.

“Sosyal yardımlar konusunda büyük bir hassasiyete sahibiz"

Adaleti ve hakkaniyeti gözeterek yakacak yardımlarını vatandaşların adreslerine teslim etmeye başladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sosyal yardımlar konusunda büyük bir hassasiyete sahibiz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Ancak düzenli geliri olmayan ailelerimiz var. Toplumun direği olan bu ailelerimize sahip çıkmak, bizim en önemli insani görevimizdir. Belediye yönetimi olarak sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için çok hassas davranıyor, adeta ince eleyip hakkaniyeti gözetiyoruz. İhtiyaç talebiyle ilgili süreç, başvuruların belediyenin çözüm merkezine müracaat etmesiyle başlıyor. Talep sahibinin ekonomik durumunu önce resmi kurum kanallarından araştırdıktan sonra sosyal inceleme ekiplerimiz evlerine misafir olup değerlendirme yapıyor. Yüz yüze görüşme neticesinde ihtiyaçlarını tespit ederek karşılamaya çalışıyoruz” dedi.