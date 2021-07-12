banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması

İhtiyaç sahibi 2 aileye ev

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Harmancık Mahallesi’nde vakıf tarafından yapımı devam eden evlerde inceleme yaptı.

SAMSUN 12.07.2021, 19:36
İhtiyaç sahibi 2 aileye ev
banner502

Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Harmancık Mahallesi’nde vakıf tarafından yapımı devam eden evlerde inceleme yaptı.

Harmancık Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi 2 aileye vakıf tarafından yapılan evlerde incelemelerde bulunan Kaymakam Zaman,

Muhtar Resul Osma’dan mahallenin sorunları hakkında bilgiler aldı. Tek tek evleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Tütün dizen çocuklarla da sohbet edip, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunan Kaymakam Zaman, küçük çocuklara da dergi dağıtmayı ihmal etmedi.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501