İHL’de 24 Kasım Öğretmenler Günü

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde (İHL) okulda görev yapan öğretmenler için kutlama programı düzenlendi.

19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Murat Karaca ve yönetimi tarafından hazırlanan programa 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve okul öğretmenleri katıldı. Programda konuşan 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, “Bugün siz öğretmenlerimizin öğrencileri için vermiş oldukları mücadelenin, emeğin onurlandırıldığı, unutulmadığınızı gösteren özel bir gün. Bizim ülkemizdeki kutlama tarihi olarak seçilen günün 24 Kasım başöğretmenliğin kabulü olması vesilesiyle de başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete intikal eden şehit öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

19 Mayıs Hamidiye İmam Anadolu Hatip Lisesi Müdürü Murat Karaca ise, “Okulumuzda siz değerli öğretmenlerimizle birlikte çalışıyor olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. İşlerini layıkıyla yapan siz öğretmenlerimiz için küçük bir kutlama da biz hazırlamak istedik. Sizlere birer hediyemiz olacak, umarız memnun kalırsınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.