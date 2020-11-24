banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Doların yükselişi devam edecek mi? 
Doların yükselişi devam edecek mi? 

İHL’de 24 Kasım Öğretmenler Günü

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde (İHL) okulda görev yapan öğretmenler için kutlama programı düzenlendi.

SAMSUN 24.11.2020, 13:44
3
İHL’de 24 Kasım Öğretmenler Günü
banner422

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde (İHL) okulda görev yapan öğretmenler için kutlama programı düzenlendi.

19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Murat Karaca ve yönetimi tarafından hazırlanan programa 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve okul öğretmenleri katıldı. Programda konuşan 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, “Bugün siz öğretmenlerimizin öğrencileri için vermiş oldukları mücadelenin, emeğin onurlandırıldığı, unutulmadığınızı gösteren özel bir gün. Bizim ülkemizdeki kutlama tarihi olarak seçilen günün 24 Kasım başöğretmenliğin kabulü olması vesilesiyle de başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete intikal eden şehit öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

19 Mayıs Hamidiye İmam Anadolu Hatip Lisesi Müdürü Murat Karaca ise, “Okulumuzda siz değerli öğretmenlerimizle birlikte çalışıyor olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. İşlerini layıkıyla yapan siz öğretmenlerimiz için küçük bir kutlama da biz hazırlamak istedik. Sizlere birer hediyemiz olacak, umarız memnun kalırsınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu