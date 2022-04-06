İhlas Pazarlama’dan ’birlik’ vurgusu

SAMSUN (İHA) – İhlas Pazarlama Karadeniz Zirvesi’nde konuşan Genel Müdür Orhan Korkusuz, “Mutlulukla çalışıyoruz. İhlas Pazarlama olarak güzel bir ailemiz var” dedi.

İhlas Pazarlama Karadeniz Zirvesi Ramazan ayı nedeniyle bölge sorumlularını iftar sofrasında bir araya getirdi. Şirketin bölgedeki mevcut durumu ve gelecek planlarını görüşmek üzere yılda 2 kez toplanan Zirve, bu kez tutulan oruçların açılmasıyla başladı. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Genel Müdür Yardımcıları Yakup Özaydın ve Yusuf Yalçın iftar sonrası 9 bölge sorumlusuyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye İhlas Mağaza Sorumlusu Halil Çağlar, Türkiye Gazetesi Karadeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Kadem Kaptı ve Yaşar Doğu Öğrenci Yurdu Sorumlusu Ahmet Karaca da yapılan iftara eşlik etti. Sahura kadar devam eden toplantıda ise Samsun İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Hasan Yaman, Trabzon İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Ömer Ersoy, Ordu İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Muhammet Biz, Çorum İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Ferdi Demirkan, Kastamonu İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Ali Savaş, Giresun İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Ali Paşa Hasanoğlu, Zonguldak İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Süleyman Hamzaçebi, Amasya İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Dursun Beşli ve Rize İhlas Pazarlama Bölge Sorumlusu Erhan Eralkan yer aldı.

Zirve hakkında bilgi veren İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz Karadeniz Zirvesi’ni yılda en az 2 kere yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel ki bu seferki zirvemiz Ramazan ayına denk geldi ve iftarı da hep birlikte yapmak nasip oldu. Mutlulukla çalışıyoruz. İhlas Pazarlama olarak güzel bir ailemiz var. Güzel bir iftar oldu. Karadeniz bölge müdürleriyle sahura kadar zirvemizi yapıp, işlerimizi değerlendireceğimiz güzel bir zaman dilimi olacak. Bu vesileyle hep beraber arkadaşlarımızla iftar açmakta ayrıca bizim için bir mutluluk oldu. Çok çalışıyoruz. Allah da güzel şeyler nasip ediyor. Herkesin yolu açık olsun, İhlas Pazarlama’nın da yolu açık olsun” diye konuştu.