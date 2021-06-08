İdrar kaçırmanın tedavisi mümkün

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, özellikle bayanlarda yaşam kalitesini düşüren ve onları sosyal hayattan koparan ’idrar kaçırma’ sorununun tedavisinin olduğunu söyledi.

İdrar tutamamanın bir anlamda kaçırmanın sosyal olarak geri çekilmelerine neden olduğunu ve oluşturduğu sorunların kişide depresyona yol açtığını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, "İdrar kaçırma her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumudur. Bu durum düzenli olarak tekrarlanıyor ise tıbbi bir sorun olarak kabul edilir. Kadınlar, erkeklere göre idrar kaçırma sorunlarından daha fazla şikâyetçi olurlar. Fakat bu durumdan çekinen kişiler tedavi yöntemlerine başvurmadan kulaktan dolma bilgiler ile tedavi yöntemi ararlar. Bu da zamanlar olarak uzun sürece yayılıyor. Şunu ifade etmek isterim ki bizlere 15-20 yılı aşkın bu sorunu çeken fakat korkudan ya da çekindiğinden ötürü doktora başvurmayan kişiler var. Hapşırdığında, öksürdüğünde hatta ağır kaldırdığında idrarını tutamıyorlar. Birçok hasta doktorlarıyla idrar kaçırma durumunu konuşmaktan rahatsızlık duydukları için tedavisiz kalmaktadır. Bu da kişinin hem sosyal hem de iş hayatını olumsuz etkilemekte psikolojik olarak da sağlık sorunlarına yol açmaktadır” dedi.

“Keşke dememek için doktorunuza başvurun” uyarısında bulunan Dr. Özkan, “İdrar kaçırma sıklıkla meydana geliyor veya hayat kalitesini etkiliyorsa mutlaka bir uzman doktora görünmek ve tıbbi tedavi önerileri almak oldukça çok önemlidir. Hastaların çoğunda idrar kaçırma farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında pelvik taban kaslarının kuvvetlendirilmesi, ilaç tedavileri veya cerrahi tedaviler olmak üzere farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Doktorunuzla birlikte sizin için en iyi olan tedavi yöntemini konuşabilir, bu sağlık sorunundan kesin olarak kurtulabilirsiniz. Özellikle cerrahi tedavi konusunda da korkmalarına gerek yok idrar kanalı tedavisinde bir günlük hasta yatışı ertesi gün taburcu edilmesiyle sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Öyle ki bize gelen hastalarımızda uzun süredir bu sağlık sorununu yaşayanlar keşke bu kadar beklemeden gelseymişiz diyerek serzenişte bulunuyorlar. Sizde keşke demeden mutlaka tedavinizi yaptırın" diyerek sözlerine son verdi.