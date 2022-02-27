İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için mevlit programı düzenlendi.

27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için Öğretmenevi’nde Mevlid-i Şerif programı yapıldı. Programda ilçe Vaizi Ferhat Maden ve imam hatipler tarafından Yasin-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programa Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askeri erkan, Halk Eğitim Müdürü Ersin İleri, siyasi parti başkanları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.