‘ices.app’ uygulaması TEKNOFEST KARADENİZ finalinde

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri yüksek lisans programı öğrencilerinin hazırladığı sınavlara yönelik soruların çözülebildiği ‘ices.app’ uygulaması TEKNOFEST KARADENİZ’de finallere katılmaya hak kazandı.

Rize’de düzenlenen eğitim teknolojileri kategorisinde başarılı olan İces Takımının proje yöneticisi görevini İrfan Başkaya üstlenirken, proje ekibi ise Enes Arlı, Yunus Tevek ve Mine Öz’den oluşuyor. 20 binden fazla özgün ve çözümlü soruları ile büyük bir soru kütüphanesine sahip olan ices.app uygulaması, yüksek maliyetli soru bankaları ve fotokopi çıktılarına ihtiyaç duymadan çok küçük maliyetlerle sınavlara hazırlanma olanağını öğrencilere sunuyor.

Geri bildirim özelliği sayesinde tüm şıkların açıklamalarının görülebildiği uygulamada, öğrenciler çözdüğü soruların istatistiksel verilerini inceleyerek gelişimlerini takip edebilecek ve aynı zamanda diğer öğrenciler ile sürpriz ödüllerin bulunduğu düellolara katılarak sosyalleşme imkânına sahip olacak.

Soru çözmeyi verimli ve keyifli hale getiren ‘ices.app’ uygulaması 37 bin 254 başvuru arasından toplam 127, kendi kategorisinde ise 48 finalistle birlikte yarışacak. Sonuçlar; 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST KARADENİZ’in final yarışmalarında belli olacak.