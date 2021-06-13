Huzurevinde ‘Bocce’ heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından YADES Projesi kapsamında Huzurevi Bahçesi’ne yapılan Bocce Spor Tesisi’nde dostluk maçı düzenlendi. İlk kez yapılan karşılaşmada Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri ile Samsun Huzurevi sakinleri karşı karşıya geldi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı maçta huzurevi sakinleri hem eğlendi hem spor yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yaşlı Destek (YADES) Projesi kapsamında verdiği desteklerle Büyükşehir Belediyesi tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesine inşa edilen Bocce Spor Tesisi faaliyete başladı. Pandemi sebebiyle kullanılamayan tesiste yaşlılar için ilk kez bocce dostluk maçı düzenlendi. Bocce oynayarak hem spor yapan hem de doyasıya eğlenen yaşlılar, keyifli anlar yaşadı. Heyecanlı ve eğlenceli geçen karşılaşmada kazanan taraf Samsun Huzurevi Bocce takımı oldu.

Kazanan dostluk oldu

Yaşlıların bocce sporunu sevdiğini ve bu tür aktivitelerin onlar arasında dostluğa katkı sağladığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, "Huzuruevinde kalan yaşlılarımızın sosyal alanlarını ve sportif alanlarını pekiştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte YADES Projesi kapsamında bocce tesisi inşa ettik. Yaşlılarımız arasında bir dostluk maçı düzenledik. Huzurevi sakinlerimiz uzun süredir pandemi sebebiyle kapalı alanda kaldılar. Normalleşme adımları kapsamında diğer kurumlarda kalan yaşlılarımız ile bir spor aktivitesi yapalım istedik. Huzurevi sakinlerimiz bocce sporunu oldukça sevdi. Oyun içinde takım ruhuyla hareket eden yaşlılarımız, bir yandan sosyalleşirken diğer yandan da zinde kalıyor. Spor sağlık demek. Aynı zamanda yaptıkları bu spor sağlıklı kalmalarını, kendilerini değerli hissetmelerini ve yaşama bağlanmalarını sağlıyor. Bugünkü karşılaşmanın da bize göre bir kaybedeni yok. Kazanan dostluk oldu" dedi.

"Yaşlılarımız bocceyi sevdi"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı da, yaşlıların tekrar sosyal hayata katılmalarını sağlamak adına her türlü faaliyetleri desteklediklerini belirterek, "Bocce son zamanlarda yaşlılarımızın çok rağbet gösterdiği bir spor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız ile birlikte yaşlılarımızın birbiriyle kaynaşmaları amacıyla bir karşılaşma düzenlendik. Saha çok güzel. Ortam çok güzel. Güzel bir müsabaka oldu. Tüm derdimiz yaşlılarımız bundan sonraki hayatlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak. Bize bu konularda destek olan tüm yerel yönetimlere ve herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaşlıların zinde kalmasını sağlıyor

“Yaşlılarımız için bu tür etkinlikler beceri, motivasyon ve zaman geçirme konusunda etkili oluyor” diyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ekibinin antrenörü Çağla Çatal, "Pandemi döneminde bu sahanın yapılması gerçekten çok güzel oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu sahayı buraya kazandırarak onlara hareket imkanı sağladı. Bocce sporu ile yeni tanıştılar. İlk zamanlar iki üç kişi geliyordu. Burada oynayanlar gidip anlattıkça herkes merak etti ve oynamaya başladı. Şimdi sayımız 12’yi buldu. Yaşlılarımız için bu tür etkinlikler kesinlikle beceri, motivasyon ve zaman geçirme konusunda etkili oluyor. Onların zinde kalmalarını sağlıyor. Şu an erkek huzurevi sakinlerimiz ilgi gösteriyor ama kadın huzurevi sakinlerimizin de bu sporu yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.