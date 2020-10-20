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Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
SAMSUN'DA SOKAKTA OTURAN KİŞİYE AÇILAN ATEŞTE 1 KİŞİ YARALANDI.
SAMSUN 20.10.2020, 08:15
Samsun’un Terme ilçesinde sokakta otururken husumetlisi tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay ocağı önünde oturan F.H., Y.A. tarafından tabanca ile vuruldu. F.H.’yi sokakta gören Y.A. belindeki tabancayı çıkartarak sokak ortasında ateş açtı. Y.A. tarafından açılan ateş sonucu kurşun F.H.’nin bacağına isabet etti. F.H.’nin yaralandığını gören Y.A. olay yerinden kaçarken, F.H. ise çevredeki vatandaşlar tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne götürüldü. F.H. ve Y.A. arasında önceki gün sözlü tartışma yaşandığı öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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