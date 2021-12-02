Hükümet konağı inşaatından kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalan şüphelilerden Amasya’da yakalanan firari şahıs tutuklandı.

06 Kasım Cumartesi gecesi Fatih Mahallesi Sancak Sokak Sedde Yolu’nda yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo ve inşaatın güvenlik kamerası cihazı hırsızlığı şüphelisi firari M.K.S., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu dün Amasya’da yakalanarak Bafra’ya getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.