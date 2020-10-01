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HTŞ’den gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

SURİYELİ Z.T. MAHMECE TUTUKLANDI.

SAMSUN 01.10.2020, 18:27
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HTŞ’den gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Samsun’da terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam’da (HTŞ) faaliyet gösterdiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu Z.H.’nin Suriye’de bulunduğu sürede HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Z.T., Jandarma TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan zanlı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Z.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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