Samsun’un Bafra ilçesinde JASAT ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı.

Doğankaya Mahallesi’nde bir iş yerinden muhtelif ebat ve miktarda su borusu ve dinamo ile Şirinköy Mahallesi’nde sahiplerinin olmadığı esnada 5 evin camlarını kırarak evlere girip eşya ve motosiklet çalan hırsızlar JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan detaylı araştırma ve bölgede yapılan kamera incelemeleri neticesinde olayda kullanılan otomobili tespit eden ekipler D.G. (18), B.B. (25) ve E.S. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.