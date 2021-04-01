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HES kodu sorgusunda ‘riskli’ çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Zübeyde Hanım Meydanı’nda korona virüs testi pozitif olan ve karantinada olması gereken bir kadın, polisin ’HES kodu’ sorgulamasında tespit edildi.

SAMSUN 01.04.2021, 17:49
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HES kodu sorgusunda ‘riskli’ çıktı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Zübeyde Hanım Meydanı’nda korona virüs testi pozitif olan ve karantinada olması gereken bir kadın, polisin ’HES kodu’ sorgulamasında tespit edildi.

Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı üzerinde, Ankara ve İstanbul’dan Samsun’a takviye olarak gelen hazır kuvvet polisi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ’HES kodu’ denetimlerinde korona virüs testi pozitif olan ve karantinayı ihlal ederek dışarıya çıkan bir kadın belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs testi pozitif olan ve karantinasının son günü olduğu belirlenen S.A. (43), hastaneye gitmek için evinden çıkarak karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Ekiplerin derhal müdahalesi üzerine kadın, karantina süresinin son gününde kalmasına rağmen bir günlüğüne Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu’na gönderildi.

Ayrıca kadına adli para cezası uygulanacağı da öğrenildi.
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