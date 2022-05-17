Hemşirelik öğrencilerinden engellilik farkındalık atölyesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından engellilik farkındalık atölyesi açıldı.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen Engelli Dostu Hemşirelik Eğitimi Programı (EDHEP) kapsamında hemşirelik öğrencileri OMÜ Yaşam Merkezi’nde Engellilik Farkındalık Atölyesi açtı.

Atölye kapsamında hemşirelik öğrencileri; engellilikle ilgili bilgi yarışması, engelli bireylerle doğru iletişim standı, engellilikle ilgili broşür dağıtımı gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri esnasında gerçekleşen atölyeye öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Atölye ziyaretçilerinin yakalarına “Engelli bireylerin karşılaştığı eşitsizliklerin farkındayım” etiketi takılarak farkındalık oluşturuldu. Özellik bilgi yarışmasında keyifli anların yaşadığı atölyede soruları bilenlere çikolata ikram edildi. Doğru iletişim etkinliğinde ise Türk İşaret Dili Alfabesi, sesli betimleme yöntemi, engelli bireylerle iletişimde göz önünde bulundurulması gereken noktalardan bahsedildi.

OMÜ’de Hemşirelik Haftası kutlandı

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ’Hemşireler Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan yaptı. Hemşireler Yeliz Arslan ve Gülhan Şimşit de konuşmalarında hemşirelik mesleğinin önemi ile küresel bir sağlık sorunu olan Covid-19 pandemi döneminde hastanede yaşanan başarı hikayeleri ve sağlık personelin fedakârlıklarına dikkat çektiler.

Etkinliğin sonunda hastane yönetimi, Tıp Fakültesi Hastanesinde 35 yıllarını dolduran hemşireler Nuray Ateş, Birgül Tan, Ürke Uzun, Leyla Beşikçi, Ayşe Göktaş; Hanife Çabuk, Hatice Bıçakçı ve Gülay Civeğe fidan sertifikası ve teşekkür plaketi takdim edildi. Tıp Fakültesi Mavi Salonda gerçekleştirilen etkinliğe; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Sünter, Prof. Dr. Gamze Alaylı, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan ile hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.