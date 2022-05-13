Hemşirelik öğrencileri projelerini festivale çevirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, edindikleri bilgililer festival ile çocuklara öğretti.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri, “Toplumsal Duyarlılık” dersi kapsamında hazırladıkları “Çocuklara Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızı Tanıtma Farkındalık Projesi” ile OMÜ Vakfı çocuklarına somut olmayan kültürel miras ürünlerini tanıttı. Proje; Halk Sağlığı ve Hemşirelik Öğrenci Topluluğu ile iş birliği içerisinde, OMÜ Öğrenci Projeleri Destek Programı tarafından desteklenerek OMÜ Vakfı Kolejinde “Kültür Festivali” olarak gerçekleştirildi.

Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özge Öz Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Metin, Öğr. Gör. Dr. Belgin Şen Atasayar, Arş. Gör. Dr. Hatice Uzşen, Öğr. Gör. Cansev Bal danışmanlığındaki projede Hemşirelik Bölümü öğrencileri Fatmanur Balamut, Derya Fidan, Yasemin Topkara, Eylül Tor ve Rumeysa Koç görev aldı. “Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz, Yaşayarak Öğreniyoruz” sloganıyla çocuklara somut olmayan kültürel mirasları öğretmek ve deneyimlemelerini sağlamayı amaçlayan projenin uygulaması, OMÜ Vakfı Koleji’nin bahçesinde 11 farklı alanda gerçekleştirildi.

Çocukların eğlenmesini, eğlenirken de öğrenmesini gözeten festivalde; somut olmayan kültürel değerler olarak ebru sanatı, hüsnühat, geleneksel okçuluk, karagöz, mangala (bir tür zekâ, mantık oyunu), üç taş, çuval yarışı, misket, halat çekme, mendil kapmaca ve köşe kapmaca gibi oyun ve etkinlikler yer alırken ayrıca Türk kahvesi ve lokum ikram edildi. 240 öğrencinin katılımıyla hayata geçen Kültür Festivali, öğrenci ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Hemşirelik Bölümü geliştirdiği projeyle görme engelli bireylere ışık saçıyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Engelliler Haftası kapsamında "Kitapların Dili Olsa" sloganını taşıyan projeyle görme engelli bireylere ışık tutarken proje kapsamında Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sesleriyle dezavantajlı kişileri hayata bağlıyor. “İç Hastalıkları Hemşireliği İntörnlüğü” dersi alan öğrencilerle birlikte bu yıl ikincisi düzenlenen projede; OMÜ Görme Engelliler Birimi bünyesinde bulunan Sesli Kütüphane için kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor. Proje başladığından bugüne 30’u aşkın eser kütüphaneye kazandırıldı.

Projeye liderlik eden İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Afitap Özdelikara, projeye ilişkin, “Sağlık çalışanının en önemli misyonlarından biri topluma ışık tutmaktır. Dolayısı ile bu projede sadece sesli kütüphanemiz zenginleşmiyor, engelli duyarlılığı da sağlanıyor. Yaşamın önündeki engelleri kaldırmak için sorumluluk almak herkesin görevi. Tüm gönüllülerin ve engelli dostlarının etkinliğimize ortak olmalarını arzu ediyoruz. Kitap okuma kültürünün temelinde yeni ve taze bilgiler edinme, dolayısıyla sürekli öğrenme var. Hazırladığımız proje vasıtasıyla da engelli bireylerin okuma engelini, sesli kütüphane sayesinde aşıyoruz. Amacımız, daha çok kitabı seslendirerek görme engelli bireyler için daha kapsamlı ve çeşitli bir envanter oluşturmak” dedi.

Doç Dr. Özdelikara, projeye emek veren tüm hemşirelik bölümü öğrencilerini örnek davranışlarından dolayı kutlayarak, projenin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini dile getirdi.