Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının mezunlarını verdi.

OMÜ’nün merkez Kurupelit Kampüsü’ndeki Tören Alanı’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açılış konuşmalarında Dekan Prof. Dr. Murat Terzi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ile bölüm birincisi Nur Koç söz aldı.

Nur Koç hemşirelik mesleğinin önemine atıfta bulunarak, “Bugün Hemşire Nur olarak alacağım beyaz formamı sevgimle, özenimle, yaşam sevincimle, sabır ve şefkatimle taşıyacağıma, en güncel bilgiler doğrultusunda hemşirelik bakımı vereceğime, ülkeme ve mesleğime katkı sağlayacak araştırmalar yapacağıma söz veriyorum” dedi.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci da öğrencilere seslenerek, “Meslek hayatınızda sizden beklediğimiz; yaptığınız işe bilginizi, adanmışlığınızı, profesyonelliğinizi ve varlığınızı da katmanız. Önemli olan; mesleğinizi sadece mekanik bir iş olarak yapmanız değil, karşınızdaki insanlara kalbiniz, vicdanınız ve tüm meziyetlerinizle destek olmanız” diye konuştu.

Son olarak duygu ve düşüncelerini aktaran Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi ise, “Sizden isteğimiz ve beklentimiz şudur ki teorik ve pratik donanımızla görevinizi layıkıyla yerine getirmeniz. Yürüyeceğiniz yolda karşınıza her zaman engeller ve zorluklar çıkacaktır, tıpkı pandemide olduğu gibi. Fedakâr olmanız gerekecektir ki siz zaten tarihte bu fedakârlığı her zaman gösterdiniz; Çanakkale’de, kurtuluş mücadelesinde, deprem ve seller gibi pek çok doğal afette gösterdiniz, barışta ve savaşta gösterdiniz ve son 2 yıldır pandemi sürecinde bu özverinin en güzel örneğini tüm dünyaya ve Türkiye’ye gösterdiniz. Dolayısıyla bu kadar kutsal ve değerli bir mesleğe sahipsiniz. İnşallah karşınıza iyi insanlar çıkar. Allah yardımcınız, yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere belge ve plaketleri takdim edilirken Bölüm birincisi Nur Koç’a, ikincisi Kader Keskin ve üçüncüsü Melek Birol’a belge ve plaketleri sırasıyla Dekan Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avci ile Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç tarafından verildi.

Törenin finalinde ise sağlık sektörüne taze kan olacak Hemşirelik Bölümü mezunları, Prof. Dr. Özen Kulakaç’ın rehberliğinde hemşirelik yemini ederken akabinde keplerini fırlatarak mezun olmanın sevinç ve gururunu yaşadılar.