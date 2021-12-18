Helenistik dönemde Karadeniz’e açılan kapı: Asarkale

Samsun’un Bafra ilçesinde, Helenistik dönemde ticaret yolu güzergahlarının güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş Asarkale ve çevresindeki kaya mezarları, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Bafra’da Helenistik dönemde inşa edilen ve "Karadeniz’e açılan kapı" olma özelliğini taşıyan Asarkale, tarihe ayna tutmasının yanı sıra güzelliğiyle de görenlere seyir zevki sunuyor. Zamanında ticaret yolu olarak kullanılan yerin güvenliğini sağlamak için inşa edilmiş Asarkale ve ana kayalara oyularak yapılan kaya mezarları da tarih ve kültür severlerin ilgi odağı oluyor.

Sosyal medya hesabından Asarkale’nin fotoğraflarını paylaşan Samsun Valiliği, bu paylaşım hakkında yaptığı açıklamada, “Bafra ilçemizde bulunan ve yaklaşık olarak 2300 yıllık bir yapı olduğu düşünülen Asarkale ve Kaya Mezarları Kızılırmak Vadisi içerisinde Altınkaya Barajı yakınlarındadır. Helenistik döneme ait olup sahil bandından iç bölgelere doğru uzanan ticaret yolu güzergahlarının güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kale yapısı olan bu kültür mirasımızda, ana kayaya oyulmuş şekilde üç adet kaya mezarlığı bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

2 bin 300 yıllık kültürel mirası Asarkale ve kaya mezarları Bafra ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Helenistik dönemde inşa edilen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de tadilattan geçirilerek kullanılan Asarkale vatandaşların ilgisini çekiyor. Kayaların oyulması ile yapılan 2 bin 300 yıllık Paflagonya dönemine ait mezarlardan dolayı bölge, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Tek giriş yeri bulunan Asarkale’yi ziyaret etmek isteyenler ilk olarak tünelden yukarı çıkıyor. Akabinde zirvede eşsiz Kızılırmak manzarası insanları karşılıyor.