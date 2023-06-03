Hekimlerden depremzedelere Türk müziği konseri

Samsun Tabip Odası Türk Müziği Korosu depremzedeler için türkü söyledi.

Samsun Tabip Odası tarafından depremzedeler yararına konser düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan konserde koro, şef Levent Aydın yönetiminde deprem illerinin türkülerini seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar ve depremzedeler eğlenceli vakit geçirdi.

“Buruk duyguların eşliğinde, yaralı bölgemizin harika ezgileri arasında dolaşıyoruz”

Konserde konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faysal Çadır, “Koromuz bu konsere çok farklı bir duygu yükü ile hazırlandı. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz 4 ay önce 6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşadı. Merkez olarak 11 ili etkilemek üzere bölgede yer yerinden oynadı, binalar yıkıldı, canlarımız yok oldu. Türkiye bu acı üzerine ayağa kalktı. Her birey, her kurum olabildiğince, elinin erdiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Acılarla birlikte yardımlarda hala devam etmekte. Ama artık yaraların sarılma zamanı. Koromuz bu duygu yoğunluğu içinde hazırlandı ve huzurunuzda konser vermektedir. Biraz buruk duyguların eşliğinde, koromuzun öncülüğünde yaralı bölgemizin harika ezgileri arasında dolaşıyoruz” dedi.