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Hayvan yetiştiricilerine eğitim verildi
SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından, Havza, Ladik ve Alaçam ilçelerinde 70 yetiştiriciye hayvan ıslahı ve yetiştiricilik konulu eğitim verildi.
SAMSUN 22.02.2022, 12:46
SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından, Havza, Ladik ve Alaçam ilçelerinde 70 yetiştiriciye hayvan ıslahı ve yetiştiricilik konulu eğitim verildi.
Bu yıl içerisinde 17 ilçede planlanan eğitim toplantılarına Havza, Landik ve Alaçam ilçelerinde başlandığını belirten Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, eğitimlerde yetiştiricilere bakanlık tarafından verilen hayvancılık desteklemeleri, şube müdürlüğünce yürütülen projeler, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği alanında genel bilgilendirmeler yapıldığını bildirdi.
Sağlam, eğitim programının tüm ilçelerde tamamlanıncaya kadar devam edeceğini söyledi.