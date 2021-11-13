Haylaz karga ‘Şeref’, esnafın neşe kaynağı

Samsun’un Yakakent ilçesinde esnafla iç içe yaşayan haylaz karga Şeref, onların neşe kaynağı oldu.

Yakakent’te esnaflar tarafından ‘Şeref’ ismi verilen karga, kahveye gidip çay içiyor, dönerciye gidip karnını doyuruyor, bazen de kahvede okey oynayan vatandaşların taşını çalıp kaçıyor. Yaptığı haylazlıklara rağmen Yakakent esnafı ve vatandaşlar tarafından çok seviliyor. Yakakent’te günün konusu olan karga Şeref, kendisine ikram edilen hiçbir şeyi geri çevirmiyor.

Esnaf Özkan Sepetçi, “Karga kahveye geliyor, okey taşlarını çalıyor. Bardakları falan kırıyor. Çiğköfte yiyor. Kahveye gidiyor, esnafa gidiyor insanlar onu çok seviyor. Kimseden kaçmıyor. İçimizden biri gibi. Ondan çok memnunuz. İnşallah gitmez buradan” dedi.

Esnafların neşe kaynağı oldu

Berber Selçuk Anarat, “Bir akşam geldi, havlularımızı almaya çalıştı. Oyun oynuyor, oyun oynamak istiyor. Esnafların neşe kaynağı oldu, fenomen oldu Yakakent’te. Alıştık ona. Seviyoruz onu. Karnı acıkıyor dönerciye gidiyor döner yiyor. Fırına gidiyor, pastaneye gidiyor karnını doyuruyor. Kahveye çay içmeye gidiyor. Bizden biri oldu, alıştık biz ona. İsmini de Şeref koyduk, beraberiz sürekli” diye konuştu.

Kahvede oturan bir vatandaş ise “Acıktığı zaman geliyor. Bazen meydanda oynuyor. Kahveye geldiğinde bazen okey taşını alıp gidiyor. Öyle huyları var ama çok sevimli bir hayvan” şeklinde konuştu.