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Hayırsever çiftten ihtiyaç sahiplerine yardım

İlkadımlı yardımsever vatandaşlar, İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi aracılığıyla soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

SAMSUN 30.12.2020, 13:18
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Hayırsever çiftten ihtiyaç sahiplerine yardım

İlkadımlı yardımsever vatandaşlar, İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi aracılığıyla soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi insan odaklı sosyal çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Hayırsever vatandaş Veteriner Doktor D.G, eşi F.G ve arkadaşlarının desteğiyle toplanan yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzleri güldü. Yapacakları yardım için güvenilir bir adres arayan hayırsever karı koca, İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş iletişime geçip ihtiyaç sahibi çocukların giysi ihtiyacını karşıladı. İlk olarak mahalle muhtarlarının aracılığıyla tespit edilen aileler evlerinden belediye yetkilileri ile alındı. Hayırsever karı koca ve Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş’ın katılımı ile başlayan programın ilk durağı bir alışveriş merkezi oldu. İhtiyaç sahibi aileler ve çocukları alış-veriş merkezinde istedikleri kıyafetleri seçerek sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. Toplamda 25’e yakın çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi çocuklar reyonlarda beğendikleri Mont, Kaban, Bere, Taç, Çorap oluşan kışlık kıyafet ve ayakkabıları seçti.

“Mağazada alışveriş keyfini yaşatmak istedik”

Program esnasında duygu ve düşüncelerini dile getiren hayırsever karı-koca, “Amacımızı, sadece kıyafet yardımı yapmak değil, aynı zamanda, çocuklarımıza mağazada alışveriş yapmanın sevincini yaşatmak istedik. Onları mutlu görmek bizleri memnun ediyor. Ben bu vesile ile soğuk kış gününde bu anlamlı yardımda emeği geçen başta İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş’a ve ekibine, ulaşım konusunda yardımlarını esirgemeye Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“Zor şartlarda büyüyen çocuklarımıza destek oluyoruz”

İlerleyen zamanlarda daha güzel işler yapma gayretin oldukların belirten Lütfiye Demirtaş ise, "Yapılacak yardımları aslında empati kurarak yapıyorum. Biz de zor şartlarda büyüdük. Bu yüzden de zor şartlarda büyüyen çocuklarımızın ve ailelerinin bir nebze de olsun yüzünü güldürmek için bu faaliyetleri yürütüyoruz. Hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmek bizleri mutlu ediyor. Sistemimizde kaydı bini aşan muhtaç ailelere yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz bize sosyal medya ve telefon hattımız 444 55 01’den dahili 1055-56 tuşlayarak ulaşıp bilgi alabilirler. Yardım yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızın yardımlarını Sosyal Yardım Müdürlüğümüz aracılıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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