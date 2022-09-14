Havza’ya 150 sosyal konut müjdesi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Havza’ya 150 sosyal konutun yapılacağını söyledi.

Başkan Sebahattin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İl Evim İlk İşyerim” projesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Havza’da 150 sosyal konutun yapılacağı belirterek, “Sosyal konutlar için şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız, yaşı 18 ila 30 arasında olan gençlerimize ile ilk kez konut sahibi olacak hane halkı gelirinin, en fazla net 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecekler. Konutlar, yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilk kez konut sahibi olacak vatandaşların müracaatlarını yetkili banka şubeleri ile e-devlet üzerinden yapabileceklerini ifade ederek, “İlçemizde 150 konut yapılması talimatında bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, milletvekillerimize ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.