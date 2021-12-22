Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza için güç birliği yaptıklarını ifade ederek, “Havza’nın geleceği çok parlak” dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza TSO Başkanı Erkan Acar’dan oluşan heyet Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) incelemelerde bulundu. Havza heyeti ilk olarak Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş’ı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede Havza OSB’ye yatırımcı yönlendirilmesi ve yapılabilecek iş birliği konularında istişarelerde bulunuldu. Heyet daha sonra OSB’deki önemli firmaları gezdi.

“Bizim için mesafenin önemi yok”

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB’ye yatırımcı bulmak adına çalışmalara ağırlık verildiğini kaydederek, “Bizim için mesafenin önemi yok. Gerekirse tüm yatırımcılarımızı tek tek ziyaret ederek ilçemize davet edeceğiz. Yaptığımız her çalışma ilçemizin geleceği için. Havza OSB inşallah kısa süre sonra 4 bin 500 dekar alana kavuşacak. Ne kadar çok yatırımcı bulursak Havza ve bölgemiz o kadar çabuk kalkınır” dedi.

“Havza’nın geleceği çok parlak”

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise Havza için güç birliği yaptıklarını ifade ederek, “Havza’nın geleceği çok parlak. Tüm kurumlarımız ile birlikte tek bir ize basarak ilerliyoruz ve bu bizi daha güçlü yapıyor. İlçemize gelecek yatırımcılarımıza elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise “Havza OSB’nin görünürlüğünü arttırmak ve yatırımcı bulmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. İnşallah Havza ve bölgemiz Havza OSB ile büyüyecek” şeklide konuştu.