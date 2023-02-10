Havza’dan deprem bölgesine bir kamyon yakacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Samsun’un Havza ilçesinde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde deprem bölgesine bir kamyon yakacak ve soba gönderildi.

Yakacak ve soba yüklü kamyon Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve gönüllülerce deprem bölgesine gönderildi. Başkan Sebahattin Özdemir bundan sonra deprem bölgesine gönderilecek olan yardım araçlarının bölgeden gelen talep doğrultusunda gönderileceğini belirterek, "Şu an yakacak ve soba gibi malzemelere ihtiyaç var. Yardım yapacak vatandaşlarımızın AFAD’ın ilgili yardım hesaplarına yatırmaları önemle rica ederim" dedi.