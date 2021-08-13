Havza’dan Ayancık’a 3 bin ekmek

Havza Belediyesi ve Havzalı fırıncılar tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesine yardım gönderildi.

Yaşanan sel nedeni büyük hasar alan Ayancık ilçesinde yaşayan vatandaşlara Havza Belediyesi ve fırın işletmecilerinin iş birliği ile ilçeye 3 bin ekmek gönderildi. Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Havza Belediyesi ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlardan teslim alınan ekmekler Havza Belediyesine ait hizmet aracı ile selin vurduğu Ayancık’a gönderildi. Fırıncı Bülent Yılmaz, “Belediyemiz öncülüğünde değerli meslektaşlarımızın da katkıları ile selden mağdur olan Ayancıklı kardeşlerimize destek olmak bizlerin üzerine vazifedir. Talep gelmesi üzerine Havzalı fırıncılar olarak daha fazla sayıda ekmeği sel bölgesine göndermeye hazırız. Umarım bu desteğimiz kardeşlerimizin yarasına bir nebze merhem olur" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Havza olarak selde mağdur olan Ayancıklı hemşerilerimize destek olmak adına belediyemiz ve fırıncılarımız ile birlikte yardım elimizi kardeşlerimize uzatmak istedik. İlk etapta ilçemiz fırıncı esnaflarımız ile birlikte 3 bin adet ekmeği sel bölgesine gönderdik. Kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bizim toplumuzun vazgeçilmez değerleri. Havza olarak yardıma ihtiyacı olana yardım elimizi uzatmaktan hiçbir zaman geri durmadık, inşallah bundan sonrada geri durmayacağız. Selden mağdur olan kardeşlerimize yardım için yaptığımız çalışmaya destek veren tüm fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum. Havza olarak selden zarar gören tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.