Havza’da yol süpürme aracı hizmete girdi
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN HAVZA BELEDİYESİ’NE HİBE EDİLEN YOL SÜPÜRME ARACI HİZMETE GİRDİ.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Havza Belediyesine hibe edilen yol süpürme aracı hizmete girdi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Önceliğimiz temiz bir Havza” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Havza Belediyesine hibe edilen 8 metreküp kapasiteli yol süpürme aracı ilçede hizmet vermeye başladı. Yüksel kapasitesi ile uzun süre çalışma potansiyeline sahip araç Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yol temizleme çalışmalarında aktif olarak kullanılmaya başladı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarda çevremizin korunmasına her zaman önem verdik. Önceliğimiz temiz bir Havza. Havza Belediyesi olarak tüm mahallerimize temizlik hizmeti götürmekteyiz. Şu an merkez dahil 98 mahallemizde rutin olarak temizlik ekiplerimiz çalışmakta. Araç filomuza katılan yeni yol süpürme aracımız bize çalışmalarımızda güç katacak. Yol süpürme aracının ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere ve destek olanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25