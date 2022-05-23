Havza’da yayla şenliği

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza’ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları amacı ile bu yıl 28’incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında yayla şenlikleri coşkuyla yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’ya gelişi nedeniyle Havza Belediyesi tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında Aslançayır Yaylası’nda gerçekleştirilen şenliklerde hazırlanan keşkek, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Havza Yerel Eylem Gurubu ve işadamlarının katkıları ile düzenlenen şenliklerde ‘En Güzel Buzağı Yarışması’, at yarışları, motor gösterileri, uçurtma şenliği, çeşitli oyunlar ve müsabakalar gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödülleri Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan tarafından verildi.

Başkan Sebahattin Özdemir, yaptığı konuşmada pandemi sonrası yayla şenliğinin stres atmak için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “Festivalimiz hızlı bir şekilde adına yakışır ilçemize yakışır bir şekilde devam ediyor. Tüm halkımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Kaymakam Cengiz Nayman, Başkan Sebahattin Özdemir ve Bülent Turan yayla şenliğine katılan piknikçileri ziyaret ettiler.