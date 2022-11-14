Havza’da yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı yapımına başlandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Samsun Havza Belediyesi ortaklığı ile yapılacak Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli atıldı.

İhale süreci tamamlanarak üstlenici firmaya yer teslimi yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun temeli Değirmenüstü Mahallesi’nde yapılan törenle atıldı. 3025 metrekare arsa üzerinde toplam 1891 metrekare inşaat alanlına sahip olacak Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu içerinde 55 metrekarelik çocuk havuzu ve 312 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. Çelik konstrüksiyon çatılı, betonarme yarı olimpik yüzme havuzu binasının etrafında bulunan 1937 metrekare alanda ise çevre düzenlemesi yapılacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Rafet Ergin ve Mahmut Gümüştekin temel çalışmalarını yerinde inceleyerek ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Başkan Sebahattin Özdemir, inşaatın en kısa sürede tamamlanarak tesisin hizmete gireceğini belirterek, şunları söyledi:

“Her geçen gün gelişen ilçemizde ihtiyaçlar da farklılık gösteriyor. Belediye olarak bizlerde ilçemizi yarınlara hazırlamak ve halkımıza en iyi imkanları sumak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Bu kapsamda ilçemizin önemli eksiklerinden bir olan yarı olimpik yüzme havuzumun inşasına başladık. İnşaat çalışmalarına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkıları bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.