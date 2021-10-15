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Havza’da toplu sözleşme sevinci

Havza Belediyesi ile sendika arasında 110 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

SAMSUN 15.10.2021, 14:54
Havza’da toplu sözleşme sevinci

Havza Belediyesi ile sendika arasında 110 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediyesi’ne bağlı Yirmibeş Mayıs A.Ş.’de istidam edilen 110 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun arasında imzalandı. Yürürlük süresi 15 ay olarak imzalanan sözleşme kapsamında işçilerin yevmiyelerine yüzde 23 ve sosyal haklarına yüzde 15 ila yüzde 20 arasında zam yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı konuşmada, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Onlar; yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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