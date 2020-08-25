Havza’da tedbirler arttırıldı
HAVZA BELEDİYESİ TEDBİRLERİ ARTTIRDI
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede korona virüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle denetim ve tedbirleri artırdıklarını açıkladı.
Tedbirler kapsamında süt ürünleri ve sebze pazarlarının giriş çıkışlar ile bazı iş yerlerinde zabıta ekiplerince maske denetimi yapıldı. Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, pazarlara gelen vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve tezgahlardaki ürünlere ellemeden alışveriş yapmaları konularında uyarılarda bulunarak ateşlerini ölçtü. Ayrıca Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iki tekstil atölyesinde maske denetimi yapılarak iş yeri yetkililerine maske, sosyal mesafe ateş ölçümü konusunda uyarılarda bulunuldu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bizim derdimiz halkımızın sağlığını korumak. Bunun içinde çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Halkımızdan ricamız gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, girmek zorunda kaldıklarında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları. Lütfen kurallara uyalım ve bu sıkıntıdan bir an evvel kurtulalım. Bu kapsamda ekiplerimizin sahadaki denetimleri artarak devam edecek" dedi.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25