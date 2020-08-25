Havza’da tedbirler arttırıldı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede korona virüs vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle denetim ve tedbirleri artırdıklarını açıkladı.

Tedbirler kapsamında süt ürünleri ve sebze pazarlarının giriş çıkışlar ile bazı iş yerlerinde zabıta ekiplerince maske denetimi yapıldı. Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri, pazarlara gelen vatandaşları sosyal mesafe kuralı ve tezgahlardaki ürünlere ellemeden alışveriş yapmaları konularında uyarılarda bulunarak ateşlerini ölçtü. Ayrıca Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından iki tekstil atölyesinde maske denetimi yapılarak iş yeri yetkililerine maske, sosyal mesafe ateş ölçümü konusunda uyarılarda bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Bizim derdimiz halkımızın sağlığını korumak. Bunun içinde çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Halkımızdan ricamız gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, girmek zorunda kaldıklarında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları. Lütfen kurallara uyalım ve bu sıkıntıdan bir an evvel kurtulalım. Bu kapsamda ekiplerimizin sahadaki denetimleri artarak devam edecek" dedi.