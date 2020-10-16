Havza’da maske denetimi
HAVZA’DA HAVZA KAYMAKAMI METİN YILMAZ VE HAVZA BELEDİYE BAŞKANI SEBAHATTİN ÖZDEMİR’İN KATILIMI İLE “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” DENETİMİ VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILDI. HAVZA BELEDİYE BAŞKANI SEBAHATTİN ÖZDEMİR ; “SİZLERDEN İSTEĞİMİZ SADECE MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYMANIZ.” DEDİ.
Samsun’un Havza ilçesinde Kaymakam Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’in katılımı ile “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimi ve farkındalık çalışması yapıldı.
İlçenin iki büyük caddesinde gerçekleştirilen denetimlerde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve beraberindekiler esnafları ile sohbet ederek Kovid-19, maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Bizler üzerimize düşeni sonunda kadar yapacağız. Halkımızda bizlere alınan tedbir kararlarına uyarak destek vermeleri önemli. Bu iş toplumun sadece bir tarafının yapacağı mücadele bitmez. Toplumun her kesimi ile pandemi ile mücadele etmemiz lazım. Sizlerden isteğimiz sadece maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanız” dedi.
Denetime İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Özkan Parlak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Zabıta Müdürü Erhan Demir ile emniyet ve zabıtalar da katıldı.
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