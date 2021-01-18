Son Dakika
Havza’da karla mücadele
Havza’da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
SAMSUN 18.01.2021, 14:39
4
Havza’da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı ile birlikte Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başlandı. Diğer taraftan Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde ilçe merkezindeki ana caddelerde bulunan kaldırım ve meydanlarda kar temizleme çalışmasında sürdürüldü.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kış şartlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla karla mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz kar yağması ile birlikte ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen yokuşlar ve rampalarda tuzlama çalışmaları yapmaya başladı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz 24 saat görev başındalar. İlçemizde hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli olan tüm tedbirleri almış durumdayız ve sürekli olarak hazırlıklıyız. Hazırlıklarımız kapsamında tuz ve çakıl karışımı kullanıma hazır şekilde stokta bekletilmekte" dedi.
1°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü