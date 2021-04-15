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Havza’da fırınlar denetlendi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından fırınlarda Ramazan pidesi denetimi yapıldı.

SAMSUN 15.04.2021, 16:43
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Havza’da fırınlar denetlendi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından fırınlarda Ramazan pidesi denetimi yapıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerde, çalışanların hijyen koşullarına uyup uymadığını, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıklarını denetledi.

Yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlar hatırlatılarak ekmek satışlarında maske, bone ve eldiven takılması zorunluluğu ve Ramazan ayı boyunca fırınların iftara 1 saat kala üretimi durdurmaları gerektiği belirtildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan gramaj kontrollerinde ise 400 gram olan pideler gramajlarından ağır geldi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Ramazan sofrasının olmazsa olmazı olan pidenin son derece hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimleri aralıksız devam edecek. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında Ramazan ayı içinde bir dizi karar alındı. Fırıncılarımız bu kurallara uymaları çok önemli" dedi.
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