Havza’da demiryoluna üst geçit talebi
SAMSUN (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Sivas 4. Bölge Müdürlüğü’nden gelen heyet Havza’da talep edilen üst geçit için incelemede bulundu.
SAMSUN (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Sivas 4. Bölge Müdürlüğü’nden gelen heyet Havza’da talep edilen üst geçit için incelemede bulundu.
TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey ve beraberindekilerden oluşan heyet ilk olarak Havza Belediyesi’ni ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile makamında bir süre görüştü. Başkan Özdemir görüşmede üst geçit taleplerini yineledi. Yapılan görüşmede Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçe merkezinde demiryolu üst geçidine ihtiyaç olduğunu belirterek, “İlçe merkezine yaya ulaşımını kolaylaştırmak için demiryolu üst geçidine ihtiyaç bulunmakta. Özellikle Değirmenüstü, Karşıyaka ve Memduhiye Mahallelerinde ikamet eden halkımız ilçe merkezinde iki hemzemin geçidi kullanmakta. Halkımızın güvenliği için ilçe merkezine demiryolu üst geçidi yapılması önemli. Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.
TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey ise ziyaretlerin bölgeden gelen taleplerin yerinde görmek amacı ile düzenlendiğini belirtti.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, TCDD Sivas 4. Bölge Müdürü Ali Karabey, beraberindekiler ve Havza Belediyesi yetkilileri ziyaret sonrası üst geçit yapılabilecek noktalarda alan ve yer incelemesinde bulundular.
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